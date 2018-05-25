انخفضت أسعار النفط اليوم (الجمعة) مع تلميح روسيا إلى أنها قد تزيد إنتاجها تدريجيا بعدما ظلت تفرض قيودا على الإمدادات بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ عام 2017.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 78.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 5:34 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة وأكثر من 2.2% دون أعلى مستوى في سنوات الذي سجلته في السابع عشر من مايو عندما بلغت 80.50 دولار للبرميل.وكسر برنت حاجز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق من مايو.وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن التسوية السابقة.وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن القيود المفروضة على إنتاج النفط قد تُخفف «تدريجيا» إذا رأت أوبك والمنتجون من خارجها في يونيو أن السوق تستعيد توازنها.