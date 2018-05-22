أكدت الممثلة ريم عبدالله أنها الفنانة السعودية الأولى في الوسط الفني، لافتة إلى عدم ممانعتها الدخول إلى مجال التقديم التلفزيوني.وأشارت ريم في لقاء تلفزيوني مع الزميل علي العلياني في برنامج "مجموعة إنسان" إلى أن اسمها الحقيقي هو "نورة" موضحة إلى إنتماءها إلى إحدى القبائل النجدية السعودية العريقة، نافية أن تعود اصولها الى أي من قبائل جنوب السعودية.وعن حياتها الخاصة أفادت ريم عبدالله أنها أم لطفل منفصلة حديثاً، مشددة على أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة كثيرا، وأضافت: "أنوي الزواج مجدداً بعد إنفصالي".ونوهت الفنانة السعودية إلى عدم خضوعها إلى عمليات تجميل، موضحة إلى أن حسابتها في مواقع التواصل الإجتماعي تعرضت للعديد من الإختراقات من عدد من الأشخاص.