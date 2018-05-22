كلف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصي مديرا جديدا للإشراف التربوي بوكالة الوزارة للتعليم بنين بديلا للمدير السابق فهد حسن المقرن، الذي تولى المهمة قبل نحو 7 شهور، إذ سبق أن عمل مساعدا لمدير الإشراف لمدة تزيد على 10 سنوات. ووقع اختيار الوزير هذه المرة على الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور محمد بن هندي الغامدي، ليتم تكليفه بالمهمة لمدة عام.وحصل الغامدي على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كانساس لورانس الأمريكية، وسبق أن حصل على الماجستير في إدارة تربوية من جامعة الملك سعود.وكانت آخر محطاته -وفق سيرته الذاتية على حسابه- مدرسا مساعدا في قسم علم النفس بجامعة كانساس لورانس في الفترة من 2017-2018، وهي الجامعة التي ابتعث لها من جامعة الملك سعود، التي كان يعمل بها مشرفا على الشؤون المالية والإدارية ومحاضرا في قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة التحضيرية في الفترة من 2010-2011، وسبق أن عمل مديرا للقسمين المتوسط والثانوي في مدارس المملكة لمدة 4 سنوات في الفترة من 2005/2009.من جانبه هنأ المقرن خلفه الغامدي بتغريدة على تويتر قال فيها «والله أسأل أن يعينه ويسدده ويوفقه، وأبشره بأنه سيقود قامات إشرافية متميزة، مبدعة، مبتكرة في الوزارة أو الميدان فهنيئا لك دكتور بهم وهنيئا لهم بك فسيرتك العطرة سبقتك».وقدم شكره في تغريدة أخرى لزملائه وزميلاته، وقال: «صحبتهم في الإشراف التربوي طيلة ١١ عاما فكانوا مثالا للتفاني والإخلاص والإبداع وحب الوطن، شكرا لزملائي المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس على جميل صنعهم فهم المؤثرون المطورون المحسنون للعمليات التعليمية».يذكر أن وزارة التعليم قررت أخيرا نقل مشرفي ومشرفات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والبرامج والمشاريع التربوية والنظام الفصلي إلى قسم الإشراف التربوي (بنين - بنات).