رفعت صحة جدة درجة التأهب في جميع مستشفياتها ومرافقها الصحية، وأكملت جميع استعدادتها للعاصفة الرملية التي تجتاح جدة منذ الساعات الماضية.وأكدت صحة جدة أن جميع أقسام الطوارئ في مستشفيات المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات قد تصل إليها بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح مدينة جدة حالياً.وتم التنبيه على المستشفيات باستقبال جميع الحالات وتوفير الأدوية المخصصة لمثل هذه الحالات التي يزداد فيها عدد المراجعين المصابين بالأمراض التنفسية.ونصحت صحة جدة المواطنين والمقيمين من المصابين بالأمراض الصدرية والحساسية، بعدم الخروج إلا للضرورة في مثل هذه الأوضاع والأجواء المتربة التي تتسبب عادة في تهيج الشعب الهوائية.كما حذرت مرتادي الطرق من سائقي السيارات والمركبات من القيادة السريعة في هذه الأجواء التي تصعب فيها الرؤية الأفقية للسائق، وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية.