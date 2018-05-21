أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، تقديم موعد صرف معاشات التقاعد لشهر مايو 2018 م لمتقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين، يوم (الخميس) المقبل 24 مايو 2018م.وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح، أن تقديم صرف معاشات شهر مايو، جاء لموافقة الخامس والعشرون يوم (الجمعة) - إجازة نهاية الأسبوع -، فيتم الصرف يوم (الخميس) الرابع والعشرون من الشهر.وأشار إلى أن معاشات شهر مايو لعام 2018م، مضافاً لها بدل غلاء المعيشة بلغت أكثر من 6.2 مليار ريال تصرف لأكثر من 850 ألف متقاعد، موضحاً أن المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام (تحويل صرف سريع) لتسهيل وتسريع إجراءات صرف الاستحقاقات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.