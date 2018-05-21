حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، ملف تجديد عقد الدولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم لـ«الأسود» معتز هوساوي، وبذلك تقطع الطريق على عدد من الأندية التي كانت لديها الرغبة الكبيرة في ضم هوساوي لصفوفها، وبذلك يصبح معتز أهلاوياً حتى عام 2022.من جانبه، عبر مجلس الإدارة عن شكره للاعب معتز هوساوي الذي أبدى رغبته الكبيرة في البقاء بصفوف الفريق وعدم مغادرة أسوار القلعة، مما سهل عملية المفاوضات وإنهاء ملف المدافع الدولي.يذكر أن مجلس الإدارة عمل طوال الفترة القصيرة التي تواجد بها على إنهاء الملفات المحلية، وهو ما نجحت في فعله بإنهاء ملفات السومة والمقهوي ومهند عسيري وأخيراً معتز هوساوي.هذا وعبر معتز هوساوي عن شكره وامتنانه لإدارة النادي الأهلي على ثقتها به والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، مؤكداً بأنه لم ولن يفكر في مغادرة أسوار القلعة التي لها الفضل الكبير بعد الله في بروزه والتي ترعرع بين جنباتها.