دفع الجدل الذي أثاره الداعية المصري عمرو خالد بظهوره في إعلان دجاج «الوطنية» في مصر، إلى الاعتذار، بعد موجة عارمة من السخط في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمه نشطاء ومغردون بالتكسب باسم الدين.وظهر خالد في مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي باعتذار ومبرراً فعلته، بقوله:«تعليقاً على ما نشر حولي في الأيام الماضية، أنا آسف خانني التعبير، كلامي فُهم على أنني أستغل الدين للترويج لمنتج وهذا غلط وغير مقبول».وأضاف «لن أبرر وأقول أن الشركة وقفها خير، وكل أعمالها خيرية، أو أن كلامي قد اجتزئ من سياقه لأنني أتحمل الخطأ كاملا وأنا المسؤول عنه»، موضحاً أنه يعمل منذ عشرين سنة وهذه المسيرة بها إخفاقات وإنجازات لأنه بشر يصيب ويخطئ.