كثفت أول بلدية نسائية على مستوى المملكة بالمدينة، جولاتها الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية والصحية وإغلاق المخالفة للأنظمة البلدية، إذ أوضحت رئيسة البلدية نهلة مظهر أن خطة متكاملة للجولات الميدانية اليومية مستمرة على الصوالين النسائية للتأكد من سلامة العاملات وشهاداتهن الصحية والمواد المستخدمة فيها، إضافة للجولات على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة عرض المواد الغذائية وتخزينها، ومراقبة درجات الحرارة، وسلامة التجهيزات داخل المحلات، وتوفير الشهادات الصحية للعاملات.ودعت مظهر للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) على الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.