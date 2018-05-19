جدد وزير الخارجية عادل الجبير التأكيد على موقف المملكة الراسخ والتاريخي من القضية الفلسطينية والقدس الشريف.وقال الجبير في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» مساء أمس الأول «خلال مشاركتي في الاجتماع العربي الطارئ الذي دعت له المملكة بشأن القدس، أكدت على موقفنا الراسخ والتاريخي من القضية الفلسطينية والقدس الشريف الذي يأتي امتداداً لـ«قمة القدس» التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، وقال فيها بصراحة «إن فلسطين قضيتنا الأولى»، وكان ذلك بالقول والفعل».وكان وزير الخارجية أكد أن المملكة تنظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها القضية الأولى لها. وشدد على أنه لا أحد يستطيع أن يشكك أو يساوم على موقف المملكة الداعم تماماً للقضية الفلسطينية، وأنها قدمت للشعب الفلسطيني أكثر مما قدمته أية دولة أخرى.