توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الرياض، القصيم وحائل والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالة غربية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.