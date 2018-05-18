تبرم إدارة نادي الوحدة خلال الأيام القادمة عدة عقود مع 4 لاعبين من نجوم المنتخب السعودي عقب عودتهم إلى أرض الوطن وفراغهم من المرحلة الرابعة من برنامج إعداد المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018، حيت تقرر عقد اجتماع فني موسع في منتصف شهر رمضان يضم الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الدرجات السنية من أجل وضع خطة استعداد لكل درجة بمعسكر داخلي وخارجي، أما بالنسبة للفريق الأول سوف يتم تحديد موعد انطلاقة التدريبات في بداية شهر شوال بمعسكر داخلي في مدينة الطائف لمدة 10 أيام، بعد ذلك معسكر خارجي في إحدى الدول الأوربية لمدة 20 يوما يخوض خلالها الفريق 5 لقاءات ودية.