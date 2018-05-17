احتفت كلية الملك فهد الأمنية، بتخريج طلبة الدفعة الثالثة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، بحضور مديرعام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج.وهنأ مديرعام كلية الملك فهد الأمنية في كلمة له خلال الحفل، الطلبة الخريجين، متمنياً لهم التوفيق، حاثاً على العمل بكل جدية ونشاط في خدمة الدين ثم المليك والوطن. وأوضح أن الخريجين تم تأهيلهم عسكرياً في الكلية بعد أن نهلوا العلم والمعرفة من أعرق الجامعات الأمريكية في مختلف التخصصات التي يتطلبها العمل الأمني، مؤكداً أن جميع أنشطة ومحافل الكلية تجد الاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة. وأكد اللواء الدكتور الدعيج، أن رؤية البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي ورسالته تسعى لتحقيق الريادة في تهيئة جيل أمني متقدم في العمل الأمني، ومتمكن في مواجهة تحدياته، من خلال إعداد الكفاءات البشرية الأمنية وتأهيلها علمياً لأداء مهامها بكفاءة وفعالية.عقب ذلك، ألقى الطالب عبدالله السياري كلمة الخريجين، عبر فيها عن شكره لجميع منسوبي الكلية وفي مقدمتهم مديرعام كلية الملك فهد الأمنية على الاهتمام والرعاية التي حظي بها الطلبة طيلة فترة البرنامج، بعد ذلك ردد الخريجون القسم، ثم أعلن رئيس الدراسات الأمنية والتطبيقية العقيد الدكتور فهد الوطبان، النتائج وأسماء الطلبة الأوائل، ثم كرم اللواء الدعيج الطلبة.