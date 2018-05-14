توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الاثنين) نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، نجران) فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية على بسرعة 20-40 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.