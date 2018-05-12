استعادت قوات الجيش الوطني اليمني جبال كهبوب ‏الإستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب جنوب غرب ‏محافظة تعز، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران.‏وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على ‏جبال «الحجيجة» المطلة على مضيق باب المندب بعد ‏مواجهات عنيفة استمرت لساعات أفضت في مجملها إلى ‏السيطرة على السلاسل الجبلية الإستراتيجية.‏وعثرت قوات الجيش على عدد من السراديب التي كانت ‏الميليشيا تتخذها مخازن أسلحة، واستعادت كميات كبيرة من ‏تلك الأسلحة.‏من جانبه، أوضح المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي ‏أحمد عاطف الصبيحي، أن الجيش يقترب من تأمين الممر ‏الدولي في باب المندب والذي يبعد عن جبال كهبوب قرابة ‏‏35 كيلومتراً، في حين لم يتبق أمام قوات الجيش الوطني سوى ‏مناطق صحراوية.‏