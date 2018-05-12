«عكاظ» (عدن)استعادت قوات الجيش الوطني اليمني جبال كهبوب الإستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب جنوب غرب محافظة تعز، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على جبال «الحجيجة» المطلة على مضيق باب المندب بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات أفضت في مجملها إلى السيطرة على السلاسل الجبلية الإستراتيجية.
وعثرت قوات الجيش على عدد من السراديب التي كانت الميليشيا تتخذها مخازن أسلحة، واستعادت كميات كبيرة من تلك الأسلحة.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي أحمد عاطف الصبيحي، أن الجيش يقترب من تأمين الممر الدولي في باب المندب والذي يبعد عن جبال كهبوب قرابة 35 كيلومتراً، في حين لم يتبق أمام قوات الجيش الوطني سوى مناطق صحراوية.