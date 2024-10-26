تراجعت صحيفة «واشنطن بوست» عن دعم المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، وكسرت تقليدا تاريخيا عمره 40 عاما بإعلانها عدم دعم أي مرشح خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخامس من نوفمبر القادم.وأرجع مراقبون القرار غير المسبوق، والذي فجر حالة من الغضب بين العاملين بالصحيفة إلى تخوف مالكها الملياردير جيف بيزوس من عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفقا لما أوردته شبكة «سي إن إن»، اليوم (السبت).