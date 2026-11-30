انتهت فصول واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في محافظة قنا، بوفاة الممرضة المتهمة بإلقاء طفليها في مياه نهر النيل، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة داخل المستشفى، وذلك بعد أسابيع من نجاتها من الحادث الذي أودى بحياة طفليها غرقاً.

وأعلن مستشفى المرزوقي الجامعي في قنا وفاة السيدة، بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج، إلا أن محاولات إنقاذها لم تنجح، لتفارق الحياة متأثرة بأزمتها الصحية؛ وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتعود القضية إلى محافظة قنا (جنوبي مصر)، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بسقوط سيدة وطفليها في مياه نهر النيل من أعلى كوبري دندرة، ما استدعى تحرك قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المختصة إلى موقع الحادث.

وأظهرت التحريات أن السيدة، وتدعى (فايزة. ح)، تبلغ من العمر 38 عاماً وتعمل ممرضة، بينما كان أحد الطفلين رضيعاً يبلغ ثمانية أشهر، في حين لم تتجاوز شقيقته الرابعة من عمرها.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الأم وإنقاذها، في وقت أسفرت فيه عمليات البحث عن العثور على جثماني الطفلين بعد وفاتهما غرقاً، لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام أثارت تعاطفاً واسعاً وغضباً بين الأهالي.

وعقب الحادثة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها ووجهت إلى الأم اتهامات تتعلق بالتسبب عمداً في وفاة طفليها، كما شملت التحقيقات مراجعة حالتها النفسية والظروف التي سبقت الواقعة؛ وفق ما تداولته تقارير محلية.

وفي تطور لاحق، تعرضت المتهمة لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقلها إلى مستشفى المرزوقي الجامعي، حيث خضعت للرعاية الطبية داخل العناية المركزة قبل أن يُعلن عن وفاتها.

وبوفاتها، يُغلق فصل جديد من القضية قبل اكتمال مسارها القضائي، فيما تبقى ملابسات الحادث ومأساة الطفلين من أكثر الوقائع حزناً وإثارة للجدل التي شهدتها محافظة قنا خلال الفترة الأخيرة.