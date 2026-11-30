قد يبدو خليط المكسرات والفواكه المجففة وجبة خفيفة مثالية لدعم الشبع والطاقة، إلا أن تأثيره على مستويات السكر في الدم لا يعتمد على اسم المنتج فقط، بل تحدده مكوناته وطريقة تحضيره وحجم الكمية المتناولة.

ويؤكد مختصون أن المكسرات والبذور قد تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز بفضل احتوائها على الدهون الصحية والبروتين والألياف، وهي عناصر تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يحد من الارتفاع السريع للسكر بعد الوجبات. لكن الفوائد نفسها قد تتراجع عندما يحتوي الخليط على كميات كبيرة من الفواكه المجففة المحلاة أو الشوكولاتة والحلوى والمقرمشات المصنعة، إذ تضيف هذه المكونات المزيد من السكر والكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

ويتكون هذا النوع من الوجبات عادة من المكسرات والبذور والفواكه المجففة، مع إضافات أخرى تختلف من منتج إلى آخر، الأمر الذي يجعل قراءة المكونات والقيم الغذائية خطوة أساسية قبل الشراء.

3 مكونات ترفع السكر

وتعد الفواكه المجففة المحلاة من أبرز العناصر التي قد تسهم في رفع مستويات السكر، خاصة الأنواع التي يُضاف إليها السكر أثناء التصنيع، مثل بعض منتجات الأناناس والبابايا المجففة، ما يمنحها محتوى أعلى من السكريات مقارنة بالفواكه المجففة الطبيعية. كما تحتوي بعض الخلطات الجاهزة على رقائق الشوكولاتة وقطع الحلوى والبسكويت، وهي إضافات قد تحول الوجبة الخفيفة إلى مصدر مرتفع للسكريات والسعرات، وتحد من الفوائد الغذائية التي توفرها المكسرات والبذور.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمقرمشات ورقائق الذرة والمعجنات المضافة إلى بعض الخلطات، إذ تزيد من كمية الكربوهيدرات دون أن توفر القدر نفسه من البروتين والدهون الصحية والألياف.

حجم الحصة يحسم

ورغم أهمية اختيار المكونات المناسبة، فإن حجم الحصة يبقى عاملاً حاسماً في التحكم بمستويات السكر، إذ تبلغ الحصة الشائعة نحو ربع كوب أو ما يقارب 28 غراماً، بينما قد يؤدي الإفراط في الكمية إلى استهلاك كميات أكبر من الكربوهيدرات والسعرات.

وينصح خبراء التغذية بتقسيم الحصة مسبقاً في وعاء صغير بدلاً من تناولها مباشرة من العبوة، ما يساعد على ضبط الكمية وتجنب الإفراط غير المقصود.

وللحصول على خيار أكثر ملاءمة، يفضل اختيار المكسرات غير المملحة والبذور الطبيعية مع كمية محدودة من الفواكه المجففة غير المحلاة، مع تجنب الأنواع التي تحتوي على الحلوى أو الشوكولاتة أو الفواكه المغطاة بالسكر.

كما يمكن إعداد الخليط منزلياً للتحكم في مكوناته ونسبه، مع مراعاة إجمالي الكربوهيدرات الموجودة في الحصة، وليس كمية السكر المضاف فقط، لأن السكريات الطبيعية في الفواكه المجففة تؤثر أيضاً في مستويات الجلوكوز.

وبالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن يكون خليط المكسرات والبذور خياراً مناسباً ضمن نظام غذائي متوازن، شرط الانتباه إلى المكونات والكميات المتناولة، مع الأخذ في الاعتبار أن استجابة الجسم للغذاء تختلف من شخص إلى آخر بحسب الحالة الصحية والنشاط البدني والأدوية المستخدمة.