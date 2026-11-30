أعادت الضجّة التي أثارها مسلسل (عنبر الموت) واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر إلى الواجهة مجددًا، بعدما كشف محامي عايدة نور الدين، المعروفة إعلاميًا بـ(ممرضة الإسكندرية)، تفاصيل جديدة عن حياتها الحالية بعد سنوات من طيِّ ملف القضية.

وأوضح المستشار القانوني وعضو مجلس الشعب السابق آمر أبو هيف أن عايدة تقيم حاليًا في محافظة الإسكندرية، وتبلغ من العمر 50 عامًا، وتعيش حياة مستقرة بعيدًا عن الأضواء، مؤكداً أنها غير متزوجة وتتمتع بحالة نفسية جيدة وعلاقات أسرية مستقرة.

وأشار إلى أن موكلته «تتقاضى معاشًا يوفر لها حياة كريمة، وتمكنت من استعادة نمط حياتها الطبيعي بعد سنوات من المعاناة التي أعقبت القضية التي واجهت خلالها حكمًا بالإعدام قبل إسقاطه لاحقًا».

وتعود وقائع القضية إلى عام 1997، عندما كانت عايدة تعمل ممرضة بقسم العناية المركزة لجراحة المخ والأعصاب في المستشفى الميري الجامعي بالإسكندرية، حيث كانت تحظى بتقدير زملائها وسمعة مهنية جيدة دفعت البعض إلى إطلاق لقب (الممرضة المثالية) عليها. لكن مسار حياتها تغيّر بصورة دراماتيكية بعدما وُجهت إليها اتهامات بالتسبب في وفاة أكثر من 30 مريضًا، عبر إعطائهم مواد قيل إنها تؤدي إلى توقف التنفس بعد نقلهم إلى العناية المركزة عقب العمليات الجراحية.

وبحسب رواية محاميها، بدأت خيوط القضية في الانكشاف عندما لاحظ المسؤول عن المشرحة تكرار حالات الوفاة بالنمط ذاته، ليُبلغ إدارة المستشفى، الأمر الذي فتح الباب أمام تحقيقات واسعة انتهت بإحالة الممرضة للمحاكمة.

وأضاف أبو هيف أنه تولى الدفاع عنها بعد صدور حكم الإعدام بحقها، مستندًا إلى دفوع وشهادات جديدة شككت في تهمة القتل العمد وساهمت في إعادة النظر بالقضية.

وفي نهاية المطاف، ألغت المحكمة حكم الإعدام، واستبعدت توافر نية القتل، وانتهت إلى إدانتها بتهمة إعطاء مادة ضارة من دون قصد إزهاق الروح، وقضت بسجنها عشر سنوات.

وأُفرج عن عايدة بعد قضائها سبع سنوات خلف القضبان لحسن السير والسلوك، لتبتعد منذ ذلك الحين عن المشهد العام، قبل أن تعيد الأعمال الدرامية والحديث المتجدد عن القضية اسمها مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام.