أربك هجوم إلكتروني خدمات رقمية تابعة لوزارة العمل والمعاشات البريطانية، بعدما رصدت الجهات المختصة نشاطاً مشبوهاً دفعها إلى إيقاف عدد من الأنظمة الإلكترونية احترازياً، في حادثة أثرت على قدرة المستفيدين على الوصول إلى بعض الخدمات الحكومية.

وشملت التداعيات تعطّل تقديم طلبات جديدة للحصول على الإعانات، إلى جانب تأثر خدمات إلكترونية أخرى، فيما أكدت المعلومات المعلنة استمرار صرف المدفوعات المنتظمة للمستفيدين دون انقطاع.

وجاءت الإجراءات الاحترازية في أعقاب اكتشاف النشاط المشبوه، وسط مساعٍ لاحتواء الحادثة وحماية الأنظمة المتأثرة، مع استمرار التعامل مع التداعيات التقنية التي ظهرت منذ الخميس.

وتسلط الواقعة الضوء على حساسية البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية التي تدير خدمات اجتماعية واسعة، خصوصاً أن أي توقف في أنظمة استقبال الطلبات قد ينعكس مباشرة على المستفيدين الذين يعتمدون على القنوات الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم.

كما تعيد الحادثة إثارة التساؤلات بشأن قدرة الأنظمة الحكومية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية عند وقوع اضطرابات أمنية، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على المنصات الرقمية لتقديم الخدمات العامة.