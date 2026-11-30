يشعر بعض الأشخاص بحرارة مزعجة أو حرقان في القدمين، خصوصاً خلال ساعات الليل، رغم عدم ارتفاع درجة حرارة الجلد فعلياً، وهي أعراض قد ترتبط باضطرابات الأعصاب الطرفية، وتؤثر في جودة النوم والراحة اليومية.

ويبرز الاعتلال العصبي الطرفي ضمن الأسباب المحتملة لهذه الحالة، إذ يؤدي تضرر الألياف العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات الحسية إلى الشعور بالحرقة أو الوخز أو التنميل، خصوصاً في أصابع القدمين وباطنهما.

ويعد مرض السكري أحد أبرز مسببات الاعتلال العصبي الطرفي، فيما تشمل الأسباب الأخرى نقص فيتامين «ب 12»، وبعض اضطرابات الغدة الدرقية والكلى، وتأثيرات بعض الأدوية.

وقد تنشأ حرقة القدمين أيضاً عن مشكلات جلدية أو ضغط موضعي على الأعصاب، ما يجعل الإحساس بالحرارة وحده غير كافٍ لتحديد طبيعة الاضطراب.

وتساعد معرفة توقيت الأعراض ومدتها ومدى انتشارها في توجيه الفحوص الطبية، خصوصاً عند اقترانها بضعف الإحساس أو صعوبة المشي.

ويستدعي استمرار الحرقة أو تزايد شدتها تقييماً طبياً لتحديد السبب، وتجنب المضاعفات المحتملة، خصوصاً لدى المصابين بالسكري، مع تجنب تعريض القدمين للحرارة أو البرودة الشديدة.