شهدت طفلة مصرية لم تتجاوز الرابعة من عمرها نهاية مأساوية، بعدما فارقت الحياة متأثرةً بإصابة بالغة في الرأس؛ إثر تعرضها لسلسلة من الاعتداءات الجسدية أثناء وجودها تحت رعاية سيدة تولت الاهتمام بها مؤقتاً في غياب والدتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة كانت تتعرض للتعنيف المتكرر بسبب معاناتها من التبول اللاإرادي، قبل أن تنتهي تلك الاعتداءات بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ أوديا بحياتها.

ووقعت الحادثة في محافظة المنيا (جنوبي مصر)، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوصول طفلة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، وتعاني كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسدها ورأسها، إضافة إلى آثار حروق وعضّات، قبل أن تفارق الحياة رغم محاولات إسعافها.

وأظهرت التحريات أن الطفلة كانت تقيم لدى سيدة تبلغ من العمر 28 عاماً، أوكلت إليها والدتها مهمة رعايتها مؤقتاً لحين انتهاء فترة احتجازها على ذمة قضية مخدرات، مستندة إلى علاقة صداقة تجمع بينهما.

وخلال التحقيقات، زعمت السيدة في البداية أن الطفلة أُصيبت إثر سقوطها على درج المنزل أثناء اللعب، إلا أن طبيعة الإصابات وتعددها أثارا الشكوك حول روايتها، لتتكشف لاحقاً تفاصيل مغايرة.

ووفقاً لما جاء في محضر الشرطة، اعترفت المتهمة بأنها اعتدت على الطفلة في أكثر من مناسبة بسبب مشكلة التبول اللاإرادي، كما أقرت بأنها ألقتها أرضاً يوم الواقعة، ما تسبب في ارتطام رأسها وإصابتها إصابة خطيرة.

من جهتها، حمّلت جدة الطفلة من ناحية الأم السيدة المسؤولية عن الاعتداءات التي تعرضت لها حفيدتها، مؤكدة أن الإصابات التي لحقت بها كانت سبب وفاتها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الطفلة توفيت نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ؛ وهي الإصابات التي رجّح التقرير أنها نتجت عن تعرضها للعنف.

وأوقفت السلطات المتهمة على ذمة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة استكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل الاعتداءات التي سبقت وفاة الطفلة.