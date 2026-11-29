أنهت النيابة العامة المصرية إجراءات تسليم جثامين ضحايا حريق الوراق إلى ذويهم، بعد الانتهاء من فحوص الحمض النووي (DNA) التي أُجريت لتحديد هويات المتوفين جراء الحادثة المروعة التي وقعت على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وشملت الإجراءات تسليم جثامين 32 ضحية، إضافة إلى جثمان جنين إحدى المتوفيات، عقب استكمال أعمال الفحص والتعرف على الهويات بشكل رسمي.

وفي تطور جديد بالقضية، أظهرت نتائج تحليل المخدرات لقائد السيارة المتسببة في التصادم تعاطيه مادة الحشيش؛ بحسب تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي.

وذكرت النيابة أن السائق أقر خلال التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة، فيما أكد تقرير فحص عينتي الدم والبول احتواء عينة البول على مادة الحشيش المدرجة ضمن الجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات.

وأكدت النيابة العامة مواصلة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

وكان حريق الوراق قد اندلع إثر تصادم سيارة بشاحنة لنقل المواد البترولية على الطريق الدائري، ما أدى إلى وفاة 32 شخصًا وإصابة 26 آخرين، فضلاً عن احتراق أكثر من 30 مركبة في واحدة من أكثر الحوادث دموية خلال الفترة الأخيرة.