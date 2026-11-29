عادت ممتلكات الفنانة اللبنانية الراحلة صباح إلى دائرة الاهتمام، بعد تداول إعلان لشركة عقارية في لبنان يعرض فيلا ارتبط اسمها بالشحرورة، إلى جانب سيارتها، للبيع مقابل مليوني دولار، في عرض أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الشركة مقطعاً مصوراً استعرضت خلاله العقار والسيارة، وقدمت الاثنين باعتبارهما من الممتلكات المرتبطة بالفنانة الراحلة، ما أعاد تسليط الضوء على مقتنياتها الشخصية، وفتح باب التساؤلات بشأن تفاصيل البيع وحقيقة الصفقة.

تفاصيل عرض فيلا الشحرورة

ورغم انتشار الإعلان، لم تكشف الشركة العقارية عن تفاصيل دقيقة بشأن مساحة الفيلا أو موقعها تحديداً، كما لم توضح طراز السيارة المعروضة أو حالتها، فيما لم تعلن عن إتمام عملية البيع أو التوصل إلى اتفاق نهائي مع مشترٍ حتى الآن.

واكتسب الإعلان اهتماماً إضافياً لتزامنه مع ذكرى رحيل صباح في 26 نوفمبر، إذ تفاعل جمهورها مع عرض ممتلكات تحمل اسمها وذكرياتها، وسط غياب معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل الملكية أو جميع عناصر الصفقة، لتظل المعلومات المتاحة مرتبطة بما نشرته الشركة العقارية.

من لبنان إلى مصر

وبعيداً عن تفاصيل الإعلان، تمتد مسيرة صباح الفنية بين لبنان ومصر، إذ شكل انتقالها إلى القاهرة محطة مهمة في مشوارها، وشاركت عام 1945 في فيلم «القلب له واحد»، بالتعاون مع الموسيقار رياض السنباطي، لتبدأ مرحلة جديدة من انتشارها السينمائي والغنائي.

85 فيلماً و3500 أغنية

وقدمت الشحرورة تجربة فنية ثرية تنوعت بين السينما والغناء والمسرح، فشاركت في نحو 85 فيلماً، وقدمت قرابة 3500 أغنية، إلى جانب عشرات المسرحيات الغنائية.

وتعاونت خلال مشوارها مع نخبة من نجوم الفن العربي، من بينهم فريد الأطرش ورشدي أباظة ومحمد فوزي وأحمد مظهر، لتصبح واحدة من أبرز الفنانات اللاتي جمعن بين الغناء والتمثيل والاستعراض.

ورحلت صباح في نوفمبر 2014، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، تركت خلالها إرثاً فنياً بارزاً في تاريخ الأغنية والسينما العربية.