حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل المثار بشأن أعداد ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، نافية إخفاء أي معلومات عن الحصيلة الحقيقية للحادث، وكاشفة عن تلقي 19 بلاغاً عن مفقودين خلال مرحلة حصر الضحايا، قبل إغلاق جميع البلاغات عقب استكمال تحديد هويات الجثامين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت 28 بلاغاً بشأن الحادث، بينها 19 بلاغاً عن أشخاص مفقودين، وذلك في وقت لم تكن فيه إجراءات تحديد هوية جميع الضحايا قد اكتملت، وكان عدد الجثامين مجهولة الهوية يبلغ 31 جثماناً.

وأوضح عبد الغفار، في بيان، أن جميع بلاغات المفقودين أُغلقت بعد استكمال إجراءات التعرف على الجثامين ومطابقتها ببيانات الأشخاص المبلغ عن فقدانهم، مؤكداً عدم وجود أي بلاغات لدى المنظومة عن أشخاص مفقودين لم يُعرف مصيرهم على خلفية الحادث.

وشدد على أن الأرقام المعلنة تستند إلى الحصر الفعلي والبيانات الموثقة والإجراءات الرسمية، نافياً تعمد إخفاء أي معلومات بشأن أعداد الوفيات أو المصابين، وداعياً إلى عدم تداول أرقام غير موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة كل من لديه معلومات عن شخص يُشتبه في ارتباطه بالحادث إلى التواصل مع الجهات المختصة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للمستشفيات (16474)، أو الخط الساخن لوزارة الصحة (105)، للتحقق من أي معلومات جديدة.

فحوص DNA لحسم هويات الضحايا

وجاء توضيح الوزارة رداً على تساؤلات بشأن الفارق بين بلاغات المفقودين وأعداد الوفيات المعلنة، خصوصاً أن شدة الحريق تسببت في صعوبة التعرف على عدد من الجثامين، ما استدعى الاستعانة بإجراءات فنية لتحديد هويات أصحابها.

وشملت الإجراءات التنسيق بين وزارتي الصحة والعدل، ومصلحة الطب الشرعي، والنيابة العامة، من خلال سحب عينات من الجثامين وأخرى من ذوي المفقودين، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، ومضاهاة النتائج للتأكد من هويات المتوفين قبل تسليم الجثامين إلى ذويهم.

34 وفاة و23 مصاباً

وكان الحريق قد اندلع إثر تصادم سيارة ملاكي بناقلة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، ما أدى إلى اشتعال الناقلة وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المحيطة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 34 وفاة و23 مصاباً، فيما استمرت إجراءات حصر الضحايا والتعرف على الجثامين وتسليمها إلى ذويها، بعد استكمال الفحوص والتصاريح القانونية.

وتكشف الأرقام المعلنة أن بلاغات المفقودين الـ19 وردت خلال مرحلة لم تكن فيها هويات جميع المتوفين قد حُددت، وأن حسم مصير أصحابها جاء بعد مطابقة بياناتهم مع الجثامين مجهولة الهوية، دون أن يعني ذلك وجود وفيات إضافية خارج الحصيلة النهائية المعلنة.