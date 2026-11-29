استقطب مشروع «على خطاه»، الذي يعيد إحياء مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، نحو 1.27 مليون زائر من 15 دولة خلال 6 أشهر، في تجربة ثقافية وتاريخية تستحضر تفاصيل الهجرة النبوية، وتتيح للزوار الوقوف على معالمها واستكشاف إرثها الحضاري.

وسجّلت التجارب التفاعلية للمشروع إقبالاً لافتاً، باستقطابها 164 ألف زائر، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات تسهيل الوصول 111 ألف مستفيد، وتصدّر «غار ثور» قائمة المحطات الأكثر زيارة، باستقباله 150 ألف زائر.

ويمتد المشروع لأكثر من 470 كيلومتراً، مروراً بـ41 معلماً تاريخياً، ويضم 16 مصلى نبوياً على امتداد الدرب، و5 مواقع تستعرض قصص الهجرة النبوية، إضافة إلى 5 تجارب تفاعلية توظف التقنيات الحديثة في استحضار أحداثها، فيما يوفر تطبيق «على خطاه» خريطة تفاعلية للمسار وقصصاً تاريخية موثقة، تعزز معرفة الزوار بالمواقع والأحداث المرتبطة بها.

ويجمع المشروع بين القيمة التاريخية والمعرفية والتجربة الميدانية، بما يتيح للأجيال التعرف على تفاصيل إحدى أبرز المحطات في التاريخ الإسلامي، واستكشاف معالمها في المواقع التي شهدت أحداثها.

وكان المشروع قد دُشّن في فبراير الماضي، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن والزوار، وإحياء المسار الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ضمن جهود المملكة للعناية بالمواقع التاريخية الإسلامية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.