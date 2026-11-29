ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا استثنائيا للحكومة لبحث إجراءات الحد من حوادث الطرق، عقب حريق ناقلة الوقود بمنطقة الوراق، الذي أودى بحياة 33 شخصا، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض المتضررين ومساندة أسر الضحايا والمصابين.

واستهل مدبولي الاجتماع، الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث، قبل استعراض تحركات أجهزة الدولة للتعامل مع تداعياته، والإجراءات المتخذة لدعم أسر المتوفين والمصابين والمتضررين.

وقال رئيس الوزراء إن السيسي وجّه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ومساندة أسر الضحايا والمتضررين، مع تكليف الحكومة بحصر جميع الخسائر والعمل على تعويض أصحابها بالكامل، وإطلاعه أولا بأول على الإجراءات المتخذة.

وأكد مدبولي أن الدولة تقف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، مشددا على أن ألم الفقد والمعاناة التي خلفها الحادث يفوقان ما يمكن أن تعوضه المساعدات المالية، مهما بلغت قيمتها.

وأوضح أن أجهزة الدولة فعّلت غرفة الأزمات المركزية وغرف العمليات بالوزارات والجهات المعنية فور وقوع الحادث، وجرى إغلاق موقع الحريق، والدفع بأعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء للتعامل مع النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات، ومنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة، قبل إزالة آثاره وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وأضاف أن الحكومة تابعت الحالات المصابة من خلال زيارات ميدانية للمستشفيات، شملت مستشفيات الشيخ زايد التخصصي وبولاق الدكرور العام والشيخ زايد آل نهيان، للاطمئنان على تطورات الحالات وطبيعة الإصابات والرعاية الطبية المقدمة، خاصة في وحدات علاج الحروق.

وفي إطار متابعة احتياجات أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، أشار مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل تلقي البلاغات والطلبات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 16528 والبوابة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكشف رئيس الوزراء عن تلقي الحكومة مبادرات ومساهمات من رجال أعمال ومستثمرين ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وأحزاب وهيئات، إلى جانب تبرعات من أشقاء عرب وشركات أجنبية، موجها الشكر إلى جميع الجهات والأفراد الذين بادروا بتقديم الدعم، ومعتبرا ذلك تعبيرا عن روح التكافل والتضامن في مواجهة تداعيات الكارثة.

وأكد أن صرف المساعدات لأسر الضحايا والمصابين سيبدأ بعد استكمال إجراءات تحديد هوية الضحايا، بالتوازي مع حصر الخسائر المادية لتعويض المتضررين عنها بالكامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وفي خطوة تستهدف تنظيم التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها، كلف مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتولي إجراءات تلقي المساهمات وتوزيعها، مع إعلان إجمالي التبرعات والمساعدات وآليات الصرف.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الجهات والأفراد الداعمين، وإجمالي المساهمات المالية والعينية، وقيمة المساعدات والتعويضات المقررة لكل مستحق، سواء من أسر الضحايا والمصابين أو المتضررين من خسائر الممتلكات، إلى جانب توضيح إجراءات الحصول عليها.

وعلى مستوى إجراءات الوقاية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، تتولى الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة، مؤكدا استعداد الحكومة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وشهد الاجتماع استعراض الوزراء المعنيين جهود التعامل مع حادث الوراق، إلى جانب الإجراءات والمقترحات المطروحة للحد من حوادث الطرق، في تحرك حكومي يستهدف الانتقال من التعامل مع تداعيات الحوادث إلى تعزيز إجراءات الوقاية منها والحد من تكرارها.