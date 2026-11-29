ارتفعت حصيلة ضحايا حريق ناقلة الوقود على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر إلى 33 وفاة، بعد رحيل مصاب جديد متأثراً بإصاباته، فيما تتواصل موجة التضامن الشعبي والمؤسسي مع أسر الضحايا والمصابين في الكارثة التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتوفي الشاب إسلام حافظ، أحد المندوبين اللذين كانا برفقة سائق الناقلة حسين إبراهيم داخل الكابينة وقت وقوع الحادث، (الأحد)، داخل غرفة العناية المركزة، بعد أربعة أيام من إصابته بحروق بالغة، لترتفع حصيلة الوفيات مع استمرار متابعة الحالات المصابة.

وكان الحادث قد وقع مساء (الأربعاء) 25 نوفمبر، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، إثر تصادم سيارة ملاكي بناقلة محملة بمواد بترولية، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب حمولتها واشتعال النيران، قبل أن تمتد إلى عدد من السيارات والمركبات التي تصادف وجودها في موقع الحادث، وسط مشاهد من الفوضى ومحاولات الفرار من ألسنة اللهب.



وتحولت المنطقة خلال دقائق إلى ساحة حريق هائل، فيما سارع مواطنون وشهود عيان إلى محاولة إنقاذ المحاصرين داخل السيارات، قبل وصول فرق الحماية المدنية والإسعاف، في مشاهد عكست حجم المأساة التي طالت أشخاصاً كانوا في طريقهم إلى منازلهم أو أعمالهم.

وأسفر الحادث عن احتراق عشرات المركبات، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل تتعلق بالتصادم، وأعلنت النيابة العامة ضبط سائق السيارة الملاكي المتهم بالتسبب فيه، الذي أقر خلال التحقيقات بأنه كان يقود بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية نقلاً عن التحقيقات.

وامتدت تداعيات الكارثة إلى موجة واسعة من الحزن والتضامن، إذ أقيمت صلاة الغائب على الضحايا في مساجد مصر عقب صلاة الجمعة، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين ومساندة أسرهم، فيما تفاعلت مؤسسات أهلية ورجال أعمال وشركات ومواطنون مع الحادث عبر مبادرات للتبرع وتقديم الدعم المالي والعيني للمتضررين.

وأعلنت الحكومة تلقي تبرعات ومساهمات بمئات الملايين من الجنيهات لدعم أسر الضحايا والمصابين، شملت مساهمات من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وجمعيات أهلية، فيما امتدت المبادرات إلى توفير المساعدات للأسر الموجودة أمام المستشفيات، وتقديم الطعام والمياه والمساندة للمنتظرين، فضلاً عن تخصيص قنوات لتلقي تبرعات المواطنين.

وفي الجانب الطبي، كشف مصدر بمستشفى أهل مصر للحروق أن 9 مصابين جرى تحويلهم إلى المستشفى (السبت)، تتراوح نسب الحروق لديهم بين 40% و70%، ويخضعون لمتابعة مستمرة لتقييم حالتهم والاستجابة للعلاج، بالنظر إلى خطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

كما تتواصل إجراءات تحديد هوية إحدى الضحايا، من خلال تحاليل البصمة الوراثية ومطابقة العينات، فيما تستمر جهود الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة أسر الضحايا، في ظل تداعيات إنسانية لا تزال تلقي بظلالها على الشارع المصري.

وعلى وقع الحادث، تصاعدت الدعوات إلى تشديد إجراءات السلامة على الطرق والحد من القيادة المتهورة، فيما أعلنت الحكومة تحركاً لمراجعة إجراءات الحد من حوادث الطرق، وبحث تعديلات تشريعية وتدابير تستهدف منع تكرار مثل هذه الكوارث.