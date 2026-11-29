كشفت فحوص طبية أُجريت لشاب نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لنوبة غياب عن مفاجأة غير متوقعة، فقد امتلأت معدته بكتلة متشابكة من الأسلاك الكهربائية وكابلات الشحن، يُعتقد أنه ابتلعها قبل أشهر، دون أن تظهر عليه أعراض واضحة طوال تلك الفترة.

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وبحسب موقع «فوتورا ساينس»، وثق الأطباء هذه الحالة النادرة في تقرير نشرته مجلة «Cureus» الطبية، موضحين أن المريض شُخص باضطراب طيف التوحد عندما كان في الرابعة من عمره، فيما أشارت إفادات أسرته إلى احتمال ابتلاعه الأسلاك قبل فترة طويلة من دخوله المستشفى في نيوزيلندا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يبتلع فيها الشاب أجساما غريبة، إذ سبق أن خضع لجراحة في البطن قبل سبع سنوات، بعد ابتلاعه بطاريات وقطعا مغناطيسية.

ورغم استقرار حالته وعدم معاناته من آلام في البطن أو ظهور علامات التهاب وعدوى، كشفت الفحوص الإشعاعية عن وجود أجسام غريبة متراكمة داخل المعدة، من دون مؤشرات على حدوث انسداد في الأمعاء.

لكن المفاجأة ظهرت بصورة أوضح خلال الفحص بالمنظار، بعدما تبين أن الأسلاك والكابلات تشغل معظم مساحة المعدة، وقد تشابكت في كتلة معقدة حالت دون إمكانية استخراجها بسهولة.

وأمام صعوبة التعامل مع هذه الكتلة، حاول الأطباء إزالتها بالمنظار، إلا أن المحاولة لم تنجح، ما دفعهم إلى اللجوء للجراحة لتفادي إلحاق أضرار بجدار المعدة أو المريء أثناء استخراجها.

وتمكن الفريق الجراحي من إزالة حزمة الأسلاك بالكامل، والتأكد من خلو المعدة من أي أجسام غريبة أخرى. وبعد العملية، أظهر المريض تعافيا سريعا، وعاد تدريجيا إلى تناول الطعام، من دون تسجيل مضاعفات خلال الأسابيع التالية.

لم تتوقف متابعة الحالة عند التدخل الجراحي، إذ خضع الشاب لتقييم نفسي خلال وجوده في المستشفى، انتهى بتشخيص إصابته باضطراب «بيكا»، المعروف باضطراب اشتهاء المواد غير الغذائية، وهو حالة تدفع المصاب إلى تناول أشياء لا تُعد طعاما بصورة متكررة.

وأشار الأطباء إلى أن هذا الاضطراب قد يتزامن مع اضطراب طيف التوحد لدى بعض الأشخاص، مؤكدين أهمية الجمع بين المتابعة الطبية والدعم النفسي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكرار ابتلاع الأجسام الغريبة.