في موسم يتجدد فيه الأمل وجني الخيرات لدى كثير من الأسر الأردنية، تحوّل قطف ثمار الزيتون في بلدة نحلة بمحافظة جرش إلى فاجعة مؤلمة، بعدما سقطت سيدة في الثامنة والثلاثين من عمرها عن شجرة أثناء عملها، لتفارق الحياة في حادثة مفاجئة أعادت إلى الواجهة مخاطر المواسم الزراعية.

وصلت السيدة إلى مستشفى جرش الحكومي وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، وفق مصدر طبي محلي، ما استدعى نقل الجثمان فوراً إلى المركز الوطني للطب الشرعي في إقليم الشمال بمدينة إربد لتشريحه وتحديد السبب الدقيق للوفاة، وسط متابعة أمنية لمعرفة ما إذا كانت هناك ظروف أخرى رافقت السقوط.

وبينما ينتظر الأهالي نتائج الفحص الطبي الشرعي، فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقاً شاملاً لتفاصيل الواقعة في بلدة نحلة، في مشهد يختصر كيف يمكن لرحلة اعتيادية بين أغصان الزيتون أن تنتهي بمأساة لا تخطر على بال.