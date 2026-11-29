دفعت موجة من الحجوزات التي تنفذها روبوتات الذكاء الاصطناعي عددًا من المطاعم البريطانية إلى إعادة النظر في أنظمة الحجز الإلكترونية، والعودة إلى استقبال الحجوزات عبر المكالمات الهاتفية، بعدما باتت البرمجيات الآلية تستحوذ على الطاولات المتاحة وتزيد احتمالات عدم حضور أصحاب الحجوزات.

وتزامنت الأزمة مع توسع استخدام المساعدات الذكية القادرة على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، بما في ذلك حجز المطاعم والتسوق عبر الإنترنت، ما أثار مخاوف متزايدة لدى العاملين في القطاع من فقدان السيطرة على إدارة الحجوزات والتواصل المباشر مع العملاء.

ويقول أصحاب مطاعم إن بعض الاتصالات الواردة إليهم بدت في البداية وكأنها صادرة عن أشخاص حقيقيين، قبل أن يتضح أنها صادرة من أنظمة ذكاء اصطناعي مبرمجة لإجراء الحجوزات آليًا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن هوية العملاء الفعليين ومدى موثوقية الحجوزات المسجلة.

كما حذر مختصون في إدارة حجوزات المطاعم من أن الاعتماد المتزايد على الروبوتات قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الطاولات غير المستغلة نتيجة عدم الحضور، فضلًا عن حرمان المطاعم من بناء علاقة مباشرة مع زبائنها وفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وليس هذا التحدي جديدًا، إذ سبق أن واجهت منصات حجز مطاعم مشكلات مماثلة مع برامج آلية كانت تراقب أنظمة الحجز باستمرار وتقتنص المواعيد المتاحة فور ظهورها، ما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات للحد من النشاط غير البشري.

وأمام هذه التطورات، بدأ بعض أصحاب المطاعم تشجيع العملاء على العودة للحجز هاتفيًا، مؤكدين أن التكنولوجيا يجب أن تسهم في تحسين الخدمة لا أن تتحول إلى عبء يربك أعمال المطاعم ويؤثر في كفاءة تشغيلها.

وفي المقابل، تتواصل مناقشات تنظيمية بشأن آليات عمل المساعدات الذكية الجديدة، وسط مطالب بضمان حماية البيانات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الخدمات التجارية.