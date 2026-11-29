خلف أبواب مغلقة في بالمورال باسكتلندا، جمع لقاء سري لم يُكشف عنه إلا اليوم (الأحد) الأمير هاري بوالده الملك تشارلز في 17 أكتوبر الماضي، ليكون أول مواجهة مباشرة بين الأب وابنه الأصغر منذ عودة دوق ساسكس وعائلته للاستقرار في بريطانيا خلال أغسطس الماضي.

ما جعل المشهد أكثر لفتاً للأنظار أن اللقاء جرى على انفراد تام، بعيداً عن ميغان وطفليهما آرتشي وليليبت اللذين كانا يقضيان عطلة منتصف الفصل الدراسي، وفي وقت كانت فيه الملكة كاميلا تحضر سباقات «يوم الأبطال» في مضمار أسكوت الملكي على مسافة تقارب 640 كيلومتراً، ورغم أن ما جرى خلال اللقاء والحوار لم يُعلن، أشار مصدر ملكي إلى رغبة قائمة في الحفاظ على علاقات جيدة، في تباين واضح مع لقاء الصيف السابق في هايغروف الذي حضره أفراد الأسرة وأعلنه قصر باكنغهام رسمياً.

وتأتي هذه الجلسة المنفردة بينما يواصل هاري التلويح برغبته في المصالحة وطيّ صفحة الماضي، كما صرّح لمجلة «جي كيو» الشهر الماضي قائلاً إن بعض الأشخاص لا يريدون إنجاح المصالحة بينما يسعى هو لتسوية الأمور، مع نفي ممثليه أن يكون كلامه موجهاً إلى شقيقه الأمير ويليام.

غير أن هذا الخيط السري يتقاطع مع جفاء علني واضح، فبينما يستعيد هاري ذكريات موائد عيد الميلاد في ساندرينغهام ويتحدث عن حماس طفليه لرؤية الثلوج، تلوح خطط عودة الزوجين إلى الولايات المتحدة بعدما غاب اسماهما عن مأدبة غداء قصر باكنغهام، واحتفالات ساندرينغهام، وحفل عيد الميلاد الذي تنظمه أميرة ويلز كاثرين في كنيسة وستمنستر آبي.