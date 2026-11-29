تخيّل أن تقلع في رحلة عابرة للقارات تمتد لأكثر من ثماني ساعات، ثم تكتشف بعد أربع ساعات في الجو أن قطعة من الطائرة سقطت منذ لحظة الإقلاع، وأن الطيار لم يكن يملك أي فكرة عن ذلك حتى أخبره مراقبو الحركة الجوية.

هذا ما عاشتْه رحلة الخطوط الجوية الأسترالية «كانتاس» رقم «كيو إف 21» من طراز «بوينغ 787-9» يوم أمس (السبت)، حين غادرت مطار ملبورن متوجهة إلى مدينة دالاس الأمريكية، بينما كانت فرق السلامة على الأرض قد رصدت حطاماً غريباً على المدرج بعد الإقلاع بوقت قصير.

لم يثبت للجهات المختصة أن تلك القطع تخص الطائرة إلا بعدما راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة في المطار، ليتبين أن الحطام انفصل بالفعل عن جسم الطائرة أثناء إقلاعها، قبل أن تتلقى الطائرة الإبلاغ الرسمي وهي تحلّق على ارتفاع 35 ألف قدم بعد انقضاء أربع ساعات من الرحلة.

وأمام هذه المستجدات، لم يتجه الطيارون إلى أقرب مطار في جنوب المحيط الهادئ، بل اختاروا العودة إلى نقطة البداية في ملبورن، ليكملوا أكثر من ثماني ساعات ونصف الساعة في الجو قبل الهبوط مجدداً في أستراليا، وهو ما أعقبته شركة «كانتاس» بإلغاء الرحلة ذاتها اليوم (الأحد) وفق بيانات «فلايت رادار».

وفي تفسيرها للواقعة لصحيفة «مترو» البريطانية، أرجعت «كانتاس» قرار العودة إلى الحاجة لدعم فني بسبب مشكلة ميكانيكية، مشيرة إلى أنها تكفلت بتوفير الإقامة والانتقالات وقسائم الطعام للركاب مع إعادة حجزهم على رحلة بديلة.