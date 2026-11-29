كشفت بعثة أثرية مصرية إيطالية في واحة الفرافرة عن تجمع سكني واسع يعود إلى نحو 8500 عام، يضم منشآت حجرية ومواقد وأدوات، في اكتشاف يسلط الضوء على أنماط الحياة البشرية بالصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ.

ويقع الكشف الجديد في منطقة هضبة راجح، على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة، ويعد من أكبر التجمعات السكنية التي رُصدت حتى الآن في الصحراء الغربية المصرية، وفق وزارة السياحة والآثار.

وضم الموقع، المعروف باسم (الموقع رقم 1)، نحو 200 شاهد أثري تشمل منشآت حجرية ومواقد وتجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية، وتشير الدراسات الأولية إلى أنه كان تجمعًا بشريًا منظمًا ومستقرًا نسبيًا، وليس مجرد مخيم مؤقت، ويرجح أن يعود إلى منتصف عصر الهولوسين، قبل نحو 8500 عام.

وأظهرت دراسة المنشآت الحجرية والمواقد وتوزيع الأدوات الأثرية المحيطة بها أن الموقع شهد أنشطة معيشية ومنزلية يومية، فيما يعكس حجمه وتنظيمه المكاني تكرار الاستيطان البشري واستمراره في المنطقة خلال تلك الفترة.

وتكتسب المكتشفات أهمية خاصة في فهم طبيعة الحياة بالصحراء الغربية قبل آلاف السنين، إذ تشير الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية إلى أن المنطقة شهدت ظروفًا بيئية أكثر رطوبة مقارنة بوضعها الحالي، مع وجود منخفضات ضحلة ورواسب بحيرات قديمة، فضلًا عن توافر الأحجار المحلية التي استخدمها السكان في بناء المنشآت وصناعة الأدوات.

وتعكس هذه الشواهد التحولات المناخية التي شهدتها الصحراء الكبرى خلال عصر الهولوسين، حين كانت أجزاء واسعة منها أكثر ملاءمة للحياة البشرية، قبل أن تؤدي التحولات البيئية وتزايد الجفاف تدريجيًا إلى تغير طبيعة الاستيطان والموارد المتاحة، وهو ما يجعل مواقع الفرافرة مهمة لدراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة وتطور أنماط المعيشة والتنقل.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن الكشف يسهم في تعميق المعرفة بتاريخ الاستيطان البشري في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ، ويعزز فهم قدرة المجتمعات القديمة على التكيف مع التغيرات المناخية واستغلال الموارد الطبيعية، مؤكدًا استمرار دعم أعمال البحث والتنقيب والتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي أن الكشف يقدم أدلة جديدة على تطور أنماط الاستيطان البشري في الصحراء الغربية والتحول نحو أنماط معيشية أكثر استقرارًا، ويساعد في فهم كيفية تعامل المجتمعات القديمة مع الظروف البيئية والموارد المتاحة.

وكانت البعثة قد بدأت أعمالها الميدانية أعلى هضبة راجح عام 2023، في منطقة لم يسبق إخضاعها لدراسات أثرية، ونجحت في رصد تجمعات متعددة من المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وشهد موسم حفائر 2025 تكثيف أعمال المسح والتوثيق الطبوغرافي والفوتوغرافي والتنقيب ودراسة اللقى الأثرية، إلى جانب الأبحاث الجيولوجية والجيوأثرية.

وقال رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة (FOPP)، جوليو لوكاريني: إن المقارنات بين مكتشفات هضبة راجح والمواقع الأثرية في وادي الأبيض بالفرافرة، وواحتي الداخلة والخارجة، ساعدت في ترجيح التأريخ المبدئي للمستوطنة، مشيرًا إلى أن النتائج الجديدة تمثل امتدادًا لأبحاث سابقة في سهول راجح وبئر مر عند سفح الهضبة الجيرية.

وأضاف أن هذه الأبحاث تسهم في تكوين صورة أكثر شمولًا عن تطور الاستيطان البشري وسبل المعيشة والتنقل في واحة الفرافرة خلال عصر الهولوسين، في ظل التغيرات البيئية التي شهدتها الصحراء الكبرى وتزايد معدلات الجفاف.

وأكدت باربرا باريش، من مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، استمرار الأعمال البحثية التي تنفذها البعثة منذ عقود لدراسة أنماط الاستيطان البشري والتغيرات البيئية في الواحة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وتفتيش آثار واحة الداخلة.