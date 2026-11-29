شهد مطار لوس أنجلوس الدولي لحظات من الارتباك بعد زلزال ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتسبب في اهتزاز أجزاء من المبنى وسقوط قطع من السقف وتحطم زجاج داخل بعض مرافقه؛ وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المشاهد المتداولة مسافرين وموظفين يبتعدون سريعًا عن مواقع تناثر الزجاج والحطام، فيما باشرت فرق العمل إزالة المخلفات وتنظيف الأرضيات للحفاظ على سلامة المسافرين ومنع تعرضهم لأي إصابات.

وبحسب التقارير، بلغت قوة الزلزال نحو خمس درجات على مقياس ريختر، وتمركز على بعد نحو خمسة كيلومترات جنوب غربي منطقة مانهاتن بيتش، وعلى عمق يقارب 12 كيلومترًا، ما أدى إلى شعور سكان لوس أنجلوس والمناطق المجاورة بالهزة الأرضية.

وامتدت تداعيات الزلزال إلى عدد من المواقع الأخرى، حيث سُجلت أضرار محدودة داخل بعض المرافق، فيما غادر أشخاص متاجر ومباني بعد اهتزازها بفعل الهزة. كما اتُخذت إجراءات احترازية في المجال الجوي، إذ طُلب من طائرة كانت تستعد للهبوط تغيير مسارها والارتفاع مجددًا كإجراء وقائي عقب وقوع الزلزال.

وعقب الهزة الرئيسية، سجلت المنطقة عدة هزات ارتدادية متفاوتة القوة، بينما فعّلت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس خطة الاستجابة للزلازل، وأرسلت فرقًا ميدانية وجوية وبحرية لفحص البنية التحتية والمنشآت الحيوية والتأكد من سلامتها.

ورغم مشاهد الأضرار وحالة الارتباك التي صاحبت الزلزال، لم تعلن السلطات الأمريكية عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار إنشائية جسيمة، كما أكدت عدم وجود أي تهديد بحدوث موجات تسونامي، مع الدعوة إلى توخي الحذر تحسبًا لأي هزات ارتدادية لاحقة.