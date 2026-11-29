خلف شاشة هاتف ومقاطع متداولة على الإنترنت، دفعت سيدة في مصر ثمن تجاوزاتها القضائية بحكم تغريمها 50 ألف جنيه من المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، بعدما ثبت تورطها في سب وقذف الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وانتهاك خصوصيتها، وتعمد إزعاجها ومضايقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال. لم تبدأ القصة عند قاعة المحكمة، بل انطلقت ببلاغ تقدمت به بسمة بوسيل إلى مديرية أمن الإسكندرية، كاشفة أن حساباً إلكترونياً استباح حياتها الخاصة ونشر عبارات خادشة ومسيئة بحقها، لتدخل التحريات ونيابة الشؤون الاقتصادية على خط الفحص وتتبع ما نُشر قبل إحالة الملف إلى القضاء.

وبينما انتهت المواجهة القانونية بإدانة المتهمة وتوقيع الغرامة المالية، تبرز هذه القضية في محطة فنية وشخصية بارزة لبسمة بوسيل، التي عادت للغناء مجدداً عقب انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني في أبريل 2023 بعد زواج أثمر ثلاثة أبناء، وذلك بعد مسيرة بدأت من «ستار أكاديمي» وعبرت بعالم تصميم الأزياء والموضة.