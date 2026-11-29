قضت محكمة مونستر الابتدائية غربي ألمانيا بحبس الهولندي ستيفان فايكامب ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه ألف يورو، في حكم لم يصدر لمجرد مظهره أو شبهه الشكلي بأدولف هتلر، بل بعد إدانته بتهمة التحريض على الكراهية إثر إشادة صريحة بالزعيم النازي. تعود شرارة الأزمة إلى يوليو 2025 على هامش تجمع لليمين المتطرف، حين أدلى المتهم (المعروف بانتمائه للتيار النازي الجديد ويجمعه الشبه بالزعيم النازي أدولف هتلر) بمقابلة وصف فيها هتلر ب«العبقري» و«أعجوبة من عجائب العالم»، مؤكداً إعجابه به وربطه حبه لألمانيا بشخصه.

ومع انعقاد الجلسة يوم أمس (الجمعة)، تصاعدت حدة المشهد داخل القاعة بعدما ظهر فايكامب متقمصاً مظهر الزعيم النازي الراحل ومرتدياً معطفاً جلدياً طويلاً وربطة عنق تضم زهرة «إديلويس» ذات الارتباط بقوات تابعة للجيش النازي، ثم هزّ رأسه موافقاً عند عرض تسجيل المقابلة، وكرر في كلمته الختامية أنه يحب «الفوهرر».

وفي محاولة لقلب مسار القضية، تمسك الدفاع بمبدأ حرية التعبير واعتبر المتهم أن حصر الحديث عن هتلر في الجوانب السلبية بألمانيا يمثل «تحكماً في الآراء»، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأوقعت العقوبة بموجب القانون الألماني، لتغلق الباب أمام تبرير الإشادة بالنازية تحت لافتة حرية الرأي.