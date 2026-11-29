حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، انتصارًا قضائيًا في قضية الإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتغريم سيدة؛ إثر إدانتها بسبّها وقذفها وانتهاك خصوصية حياتها، فضلًا عن تعمد إزعاجها باستخدام وسائل الاتصال.

وصدر الحكم بتغريم المتهمة 50 ألف جنيه، في القضية رقم 39 لسنة 2026، المقيدة بقسم الرمل أول، بعد نظر الاتهامات المنسوبة إليها بشأن استخدام حساب إلكتروني للإساءة إلى الفنانة والتعدي على خصوصيتها.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغٍ تقدمت به بسمة بوسيل إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اتهمت فيه سيدة باستخدام حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه عبارات مسيئة إليها تضمنت سبًا وقذفًا.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغ، وتوصلت التحريات إلى تحديد صاحبة الحساب، التي جرى الإشارة إليها بالأحرف الأولى من اسمها (ه.ع)، ونسبت إليها نشر ألفاظ وعبارات خادشة بحق الفنانة عبر حسابها الشخصي.

وكشفت التحقيقات أن الاتهامات لم تقتصر على السب والقذف، بل شملت أيضًا انتهاك حرمة الحياة الخاصة لبسمة بوسيل، من خلال نشر محتوى إلكتروني يمس خصوصيتها، فضلًا عن تعمُّد إزعاجها ومضايقتها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وعقب تحرير المحضر، تولت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيق في الواقعة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، التي أصدرت حكمها بتغريم المتهمة 50 ألف جنيه، في خطوة تمثل انتصارًا قضائيًا للفنانة في مواجهة الإساءة الإلكترونية.

على الصعيد الفني، شاركت بسمة بوسيل في بطولة فيلم (بيج رامي)، إلى جانب رامز جلال ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن ونسرين أمين ومحمود حافظ وهدى الإتربي وآخرون، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.