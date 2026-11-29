في فجر يوم أمس (السبت) بمنطقة فوشانة التونسية، لم يكن المشهد الدموي داخل أحد المساكن سوى بداية لفصل أشد قتامة في جريمة عائلية صادمة، بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية في تونس أن تحرياتها الجارية كشفت أن الزوج المتهم بقتل زوجته وصهره بأداة حادة امتدت يده أيضاً إلى ابنه الصغير ذي العام ونصف العام، وقام بقتله أيضاً.

ومع تتبع خيوط الواقعة، برزت تفاصيل زادت الجريمة تعقيداً وإيلاماً، إذ لم يكتفِ المتهم بما جرى داخل المنزل، بل أقدم على إزهاق روح صغيره ثم حمله على متن سيارته متوجهاً به إلى منزله في ولاية منوبة، في تحرك أعاد رسم مسار الجريمة خارج حدود المكان الأول.

ووسط هذه التطورات الصادمة، تواصل الوحدات المختصة والجهات القضائية المعنية إجراءات المعاينة والتحقيق لإجلاء كافة ملابسات الجريمة وتحديد تفاصيلها بدقة ودوافعها وملابساتها.