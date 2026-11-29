أثارت أنباء منع الزيارة عن الفنانة المصرية نجوى فؤاد حالةً من القلق بين جمهورها ومحبيها، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن وضعها الصحي، وسط تساؤلات عن طبيعة الأزمة التي تمر بها وأسباب عدم استقبالها للزائرين خلال الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، كشفت نجوى فؤاد في تصريح خاص لـ«عكاظ»، تفاصيل حالتها، موضحةً أنها تمر بمرحلة علاج تستلزم الراحة التامة والابتعاد عن الزيارات، تنفيذًا لتعليمات الطبيب المعالج، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت وضع جبس على ظهرها، فضلًا عن إصابتها بجلطة في القدم.

الطبيب يوصي بمنع الزيارة

وأوضحت الفنانة أن قرار منع الزيارات لم يكن إجراءً عشوائيًا، وإنما جاء بناءً على توصية طبية؛ نظرًا لظروفها الصحية وحاجتها إلى الراحة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خضوعها للعلاج الطبيعي للتعافي من جلطة القدم.

وطالبت فؤاد جمهورها ومحبيها بالدعاء لها حتى تتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتستعيد عافيتها، قائلة: «أرجو الدعاء من جمهوري وأشكر كل من سأل عني».

وكانت نجوى فؤاد تعرضت خلال الفترة الماضية لأزمة صحية بسبب مشكلات في الظهر، استدعت خضوعها لعملية جراحية، أعقبتها فترة من العلاج والراحة، ولا تزال تتابع حالتها مع الأطباء في ظل استمرار بعض الآلام وصعوبة الحركة.

مشوار فني حافل

يشار إلى أن نجوى فؤاد من أبرز نجمات الرقص الشرقي والتمثيل في مصر، وبدأت مشوارها السينمائي بفيلم (شارع الحب) أمام عبد الحليم حافظ، ثم شاركت في أعمال بارزة، منها (ملاك وشيطان) و(كشف المستور) و(حد السيف).

وفي عام 1998، أعلنت اعتزال الفنانة الرقص، لكنها واصلت التمثيل، وكان مسلسل (جوما) آخر أعمالها الفنية، قبل ابتعادها عن الساحة والتزامها المنزل بسبب ظروفها الصحية.