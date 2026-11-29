داخل الكنيست ال26 التي لم يمضِ على أداء اليمين فيها سوى أسبوعين، يتزاحم 18 اسماً سياسياً تحت ثقل الشبهات والملفات الجنائية المفتوحة، يتقدمهم 16 من معسكر بنيامين نتنياهو مقابل اثنين فقط من خارج هذا المعسكر.

تبدّل الخريطة البرلمانية غيّر قواعد اللعبة أمام المتورطين، فمن خرجوا من سباق المقاعد الجديدة (كالوزيرة السابقة ماي غولان التي تحوم حولها شبهات تتعلق بالنزاهة، والعضوين السابقين نسيم فاتوري وتسفي سوكوت المرتبطين بشبهات اقتحام قاعدة سدي تيمان) فقدوا ورقة التقدم بطلب حصانة إلى لجنة الكنيست، فيما يجد من احتفظوا بالحصانة سابقاً أنفسهم مطالبين بالتقدم بطلب تجديدها أمام ميزان قوى قد لا يصب في صالحهم، كما يبرز التساؤل حول موقف الأغلبية الجديدة من تجديد حصانة النائبة تالي غوتليب إذا عادت لائحة اتهام جديدة إلى الواجهة بشأن كشف هوية مسؤول رفيع.

ولا تقتصر الملفات التي رصدتها تقارير صحفية إسرائيلية على اسم بعينه، بل تمتد إلى قضايا متنوعة تشمل جوازات السفر الخاصة بإيلي كوهين، ومجوهرات ميري ريغيف، وممتلكات يتسحاق غولدكنوبف، إلى جانب تسريب يُنسب إلى غلعاد كريف وتعيينات ترتبط بحنئيل دورفمان، ضمن صورة أوسع تتوزع فيها الشبهات بين 10 قضايا فساد وإخلال بالنزاهة، وستة ملفات عنف، وقضيتي تحريض، وقضيتي كشف أسرار، وقضيتين تتصلان بجرائم جنسية (شبهة مباشرة ومساعدة في التستر)، إضافة إلى ملف ضريبي وآخر يرتبط بحادثة سير.

ورغم ثقل هذه المعطيات، تبقى الخطوات الفاصلة (من استدعاء نائب للتحقيق تحت التحذير أو فتح تحقيق رسمي وصولاً إلى تقديم لائحة اتهام) معلقة بموافقة المستشارة القضائية للحكومة أو المدعي العام، بينما لا تزال ملفات من الكنيست ال25 تنتظر حسمها وسط صمت وزارة العدل الإسرائيلية واكتفاء الشرطة بالقول إنها لا تؤكد وجود تحقيقات ولا تنفيها.