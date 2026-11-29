بين المعادلات الهندسية ومسؤولية رعاية طفل لم يتجاوز عامه الأول، وجدت «هايدي» نفسها في قلب موقف محرج داخل مدرج كلية الهندسة بجامعة بنها في مصر، بعدما جرى طردها من المحاضرة أمام زملائها بسبب اصطحابها رضيعها، لتتحول واقعة داخل قاعة جامعية إلى شرارة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي المصرية.

بحسب رواية الطالبة، لم يكن وجود الصغير بدافع الاستعراض أو الإخلال بالنظام، بل نتيجة اضطرار فرضته ظروفها الأسرية ومتطلبات المواد التي تشترط الحضور، وأكدت أن الطفل لم يصدر عنه أي ضجيج يعطّل الشرح، وأن عدداً من الطلاب عبّروا عن رفضهم لطريقة التعامل معها وانسحبوا من القاعة تضامناً معها، مشيرة إلى حصولها على موافقة من المرشد الأكاديمي لاصطحابه عند الضرورة.

هذا المشهد داخل المدرج الجامعي فتح الباب أمام قضية أعمق تواجهها طالبات كثيرات في الجامعات المصرية، حيث تتقاطع أعباء الأمومة والزواج المبكر وتكاليف المعيشة مع ضغوط الدراسة، في ظل غياب بدائل عملية كغرف رعاية أو آليات مرنة للطوارئ تساعد الأم على البقاء في مقعدها الدراسي دون تعثر.

وهكذا تتجاوز قصة «هايدي» حدود خلاف عابر في محاضرة لتضع الجامعات أمام اختبار حقيقي: كيف يمكن حماية حق الأم الشابة في التعليم واستكمال مسيرتها دون أن تدفع ثمن ظروفها الأسرية والاجتماعية مرتين؟