كان جمل هائم في إحدى المناطق الطبيعية بمصر يقف على أعتاب نهاية مأساوية، قبل أن تتحول قصته بصورة غير متوقعة إلى واحدة من أكثر القصص تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الجمل المعروف باسم (جميل) نجمًا يحظى بمتابعة واسعة ومشاهدات بالملايين.

وبدأت الحكاية بعدما ظهر الجمل في حالة صحية متدهورة للغاية، إذ كان يعاني الهزال الشديد وسوء التغذية والجفاف، ما أثار تعاطف عددٍ من المهتمين بالحيوانات والطبيعة الذين تطوعوا للبحث عنه وتوفير الغذاء والمياه له.

ومع تكرار الزيارات الميدانية والجهود المستمرة لرعايته، بدأت حالة (جميل) الصحية تتحسن تدريجيًا، إلا أن العثور عليه لم يكن سهلًا، إذ تطلب الأمر عشرات الرحلات الميدانية وقطع مئات الكيلومترات سيرًا على الأقدام داخل المناطق الوعرة للوصول إليه ومتابعة أوضاعه.

وخلال رحلة التعافي تعرّض الجمل لمضايقات من بعض الزوار الذين حاولوا مطاردته أو الإمساك به، ما زاد من خوفه وابتعاده عن البشر، قبل أن تؤدي تلك الظروف إلى تدهور حالته مجددًا نتيجة إصابته بالطفيليات وانتشار القراد على جسده.

ودفعت هذه التطورات القائمين على رعايته إلى نقله لمكان أكثر أمانًا يمكن فيه متابعة علاجه وتوفير الغذاء والمياه بصورة منتظمة، في خطوة أسهمت في استعادته عافيته تدريجيًا.

ومع انتشار المقاطع المصورة التي وثقت مراحل إنقاذه وتعافيه، تحوّل (جميل) إلى ظاهرة لافتة على منصات التواصل، خصوصًا بعدما أظهر تفاعلات أثارت إعجاب المتابعين؛ من بينها ظهوره وكأنه يتحدث في الهاتف أو يبتسم لمن حوله، ما جعله يحصد تعاطفًا واسعًا داخل مصر وخارجها.

وأصبحت قصة (جميل) نموذجًا للتعاطف مع الحيوانات وأهمية العناية بها، فيما يواصل الجمل حياته في بيئة أكثر استقرارًا بعد أشهر من المعاناة، وسط اهتمام كبير من متابعي قصته الذين يترقبون أخباره باستمرار.