كان تكرار مراجعات طبية لحالات صحية مقلقة في عيادات محلية بمدينة القصر الكبير كافياً لفتح باب الشكوك أمام الأجهزة الأمنية في المغرب، لتنكشف خيوط ملف ثقيل يتعلق باستقطاب قاصرات والاتجار بالبشر، واليوم تضع أحكام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أربعة متهمين أمام عقوبات رادعة في قضية هزّت الشارع المغربي.

وتعود الشرارة الأولى للتحقيقات إلى شهر يونيو 2026، حين رصدت عيادات محلية مضاعفات صحية لدى فتيات عدة، لتتوسع المتابعة الأمنية وترصد شبهات استقطاب قاصرات يدرسن في مدارس إعدادية وثانوية مقابل مبالغ مالية، مع مؤشرات على امتداد الأنشطة إلى ضيعات فلاحية في إقليمي العرائش والقنيطرة.

ومع تعمق التحريات، نفذت الجهات الأمنية المغربية مداهمة استهدفت منزلاً بحي الديوان بالقصر الكبير، وأسفرت عن توقيف مشتبه فيهم يتصدرهم رجل وزوجته تحوم حولهما شبهات إدارة أدوار رئيسية داخل الشبكة، وخلال التفتيش ضُبطت مبالغ مالية وهواتف نقالة ووثائق ذات طابع مالي، إضافة إلى العثور على فتيات يُشتبه بتعرضهن للاستغلال ومن بينهن قاصرات.

وأمام القضاء، توزعت العقوبات الصادرة بحق المتهمين الأربعة على النحو التالي: عشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم للمتهم الأول، وخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة للمتهمة الثانية، وثلاث سنوات حبساً نافذاً للمتهم الثالث، بينما قُضي على المتهمة الرابعة بخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة بقيمة 20 ألف درهم.

ورغم صدور هذه الأحكام، لا تزال المتابعات القضائية مستمرة لتعقّب أي امتدادات أخرى وتحديد كل من يُحتمل تورطه في هذه الوقائع التي أثارت قلقاً واسعاً حول حماية القاصرات وتتبع شبكات الاستغلال.