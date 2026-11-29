في منتصف جلسة هادئة أو لحظة سكون عابرة، تتحرك الأصابع نحو الهاتف غريزياً، لا بانتظار مكالمة عاجلة ولا بحثاً عن معلومة هامة، بل تحت وطأة هاجس صامت يهمس بأن شيئاً ما يقع الآن في مكان آخر وأنت لست جزءاً منه، إنها ظاهرة «فومو» (الخوف من فوات التجارب والأحداث) التي تحوّل الهدوء العادي إلى سباق خفي مع الشاشة.

تكشف الأخصائية والمعالجة النفسية الإكلينيكية ندى الفضل أن هذه الحالة تتغذى على التدفق اليومي لأخبار الآخرين ورحلاتهم وإنجازاتهم، لتخلق قلقاً دائماً من الاستبعاد أو تفويت فرصة أو نقاش، ومع كل تمريرة، ينزلق الذهن إلى مقارنة يومه العادي بصور مصقولة ومنتقاة بعناية، ليجد نفسه حاضراً بجسده فقط وسط أسرته أو أصدقائه بينما يظل عقله معلّقاً بما يجري في العالم الرقمي.

وتحذر الفضل من أن استمرار هذا التوتر الخفي يثقل التوازن النفسي وجودة الحياة، إذ قد يجر خلفه اضطرابات النوم وتراجع التركيز وضعف الرضا عن الذات والشعور بالوحدة رغم كثرة التفاعل، وتنصح بمواجهة ذلك عبر تنظيم أوقات الشاشة، وكبح عادة تفقد الهاتف الآلية، وتقليص المقارنات، واستعادة الحضور الذهني، إلى جانب توظيف المقاربة المعرفية السلوكية في تعديل الأفكار التي تضخّم الخوف من الفوات.

في السياق ذاته، يرى الأخصائي النفسي الإكلينيكي إبراهيم الحسناوي أن ما يدفعنا للتمرير المتواصل ليس الفضول المعرفي بقدر ما هو خوف فطري من العزلة والاستبعاد، بعدما حوّلت المنصات الحاجة الإنسانية للانتماء والظهور إلى مطاردة مرهقة تسرق متعة التفاصيل البسيطة، وتجعل الصمت يبدو ثقيلاً والفراغ عبئاً، وتدفعنا للسهر خوفاً من «الخروج من المشهد» فنصحو بإرهاق نفسي يبهّت بريق يومنا الحقيقي.

ويؤكد الحسناوي أن الخروج من هذا الفخ لا يحتاج إلى قطيعة قاسية مع التقنية، بل إلى مصالحة صادقة مع محدوديتنا البشرية وقبول حقيقة مريحة: لا يمكن لأحد أن يكون في كل مكان أو أن يعرف كل شيء، فالحياة الحقيقية (كما يختم) لا تُقاس بما نراقبه بأطراف الأصابع على الشاشات، بل باللحظات التي نعيشها بكامل حضورنا حتى لو لم تلتقطها كاميرا أو يوثقها منشور.