لم تمر سوى ثلاثة أيام على استلام سيارة من معرض سيارات حتى جاء الاتصال الصادم: تحطّمت السيارة في حادثة مرورية، واللاعب الشهير خرج بلا خدش، بينما بقي صاحب المعرض أمام أزمة معقدة لم يطفئها سداد 700 ألف جنيه كدفعة أولى من التعويض، واليوم (الأحد) تنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة القضية المقامة ضد لاعب الزمالك عدي الدباغ.

بدأت الحكاية بتسليم السيارة أسفل منزل اللاعب بعد إنهاء الإجراءات المعتادة، لتتحول خلال 72 ساعة فقط من تسليم هادئ إلى مكالمة هاتفية تقلب المشهد، وعندما توجه صاحب المعرض إلى مكان الحادثة، وجد أضراراً جسيمة لحقت بالمركبة، في مقابل نجاة اللاعب دون أي إصابات.

لكن الورطة الأكبر (بحسب رواية صاحب المعرض) كانت أن السيارة لا تعود ملكيتها إليه وحده، بل يشاركه في ملكيتها آخرون، وكانت مخصصة للعمل بوصفها مصدر دخله الأساسي، وهو ما جعله يسعى لتسوية ودية سريعاً، إلا أنه واجه صعوبة في الوصول إلى اللاعب متهماً إياه بالمماطلة وتجاهل الاتصالات.

ورغم حصول صاحب المعرض على 700 ألف جنيه تمثل جزءاً من تعويض الأضرار، فإن الخلاف لم يُغلق بعد، إذ جرى الاتفاق على عقد جلسة ودية يوم السبت المقبل لاستكمال التفاوض ومحاولة إنهاء النزاع بالتوازي مع المسار القضائي المنظور أمام المحكمة اليوم.