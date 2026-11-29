بدت لحظة عابرة على طريق عام وكأنها بادرة شهامة، قبل أن تتحول فجأة إلى معركة قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، سيدة تطالب بتعويض قدره 100 ألف درهم متهمةً من مدّ لها يد العون بالتسبب في تلف محرك سيارتها واستخدامها في أغراضه الخاصة، قبل أن يحصل الرجل على حكم براءة نهائي من الاتهام الجزائي ذاته.

بحسب رواية المدعية، بدأت القصة حين تعطلت سيارتها فجأة وسط الطريق العام، فعرض عليها المدعى عليه التدخل وإيصالها إلى ورشة متخصصة يعرفها، فسلّمته زمام الأمر بحسن نية، وبعد أيام أبلغها أن المشكلة محصورة في مضخة المياه وأن إصلاحها يكلف 810 دراهم، فأرسلت إليه المبلغ، لكنها ما إن استلمت السيارة وقامت بتشغيلها حتى دهمها صوت غريب من المحرك لم يكن مألوفاً لديها من قبل.

تصاعدت فصول الخلاف حين أعاد الرجل السيارة إلى الورشة لفحص الصوت، ثم تواصلت هي مباشرة مع الورشة لتُفاجأ بوجود عطل في المحرك، قبل أن يزداد الخلل سوءاً وتتوقف السيارة عن الحركة كلياً، وعندما عرضتها على وكالة معتمدة جاء التقدير صادماً: ضرورة تبديل المحرك بالكامل مع تضرر أجزاء مرتبطة به، بكلفة تقارب 90 ألف درهم.

وفي حلقة أخرى من سرديتها، أشارت المدعية إلى أنها عادت إلى الورشة الأولى لتكتشف (وفق قولها) أن مضخة المياه لم تُصلح رغم تقاضي ثمن إصلاحها، وأن المدعى عليه قاد السيارة من دون شاحنة قطر في مخالفة للأصول الفنية، واستعملها لقضاء شؤونه الشخصية حتى تضرر محركها، مستندة إلى صدور حكم غيابي سابق بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم.

لكن أن الكفة انقلبت حين قدّم المدعى عليه ما يثبت اعتراضه على الحكم الغيابي وإلغاءه والقضاء ببراءته، وهو حكم صار نهائياً بعد فوات موعد الاستئناف، وهنا حسمت المحكمة الجدل بوضوح: فالحكم الجزائي النهائي يحمل حجيته فيما فصل فيه حتى لو استندت البراءة إلى عدم كفاية الأدلة والشك في الإسناد، والواقعة ذاتها هي محل الادعاء.

وأضافت المحكمة أن التقرير الفني الذي حدد كلفة الإصلاح بنحو 90 ألف درهم لا يثبت بمفرده مسؤولية المدعى عليه أو وقوع خطأ مستقل يستوجب التعويض، كما أن استلام مبلغ 810 دراهم مقابل إصلاح المضخة (على افتراض صحته) لا ينهض دليلاً على أن ترك الإصلاح هو السبب المباشر لتلف المحرك، مع غياب طلب مستقل برد المبلغ في ختام الدعوى، لتقضي برفض الدعوى بكامل طلباتها وتحميل المدعية الرسوم والمصروفات.