في لحظة فارقة، قطع تحرّك أمني عراقي الطريق على محاولة خطيرة لتمرير مادة مشعة إلى سوق التداول غير المشروع، لتنتهي القصة بقرار قضائي حاسم من المحكمة الجنائية المركزية العراقية يقضي بسجن ستة متهمين عشر سنوات لكل منهم، بعدما ثبت تورطهم في حيازة وتداول اليورانيوم المشع بقصد بيعه.

انكشفت خيوط القضية حين نجحت قوات الأمن العراقية في ضبط المتهمين أثناء حيازتهم المادة قبل إتمام صفقة البيع، ثم جاءت الفحوصات المخبرية التي أجرتها الهيئة الوطنية العراقية للشؤون التنظيمية النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية لتؤكد هوية المضبوطات بأنها يورانيوم مشع، وفق تصريحات المتحدث باسم الهيئة الدكتور أحمد خضير كاظم.

ولم تكن خطورة الملف في الجرم وحده، بل في طبيعة المادة التي يحذر الدكتور كاظم من أضرارها الجسيمة على صحة الإنسان (وخصوصاً من يلامسونها أو يتعاملون معها مباشرة) إلى جانب أثرها البيئي الكارثي الذي قد يستمر «لملايين السنين»، بينما تولّت مديرية المختبرات في الهيئة العراقية استلام المصدر المشع لتنفيذ إجراءات الدفن الآمن وفق المعايير الفنية.

وعلى المستوى القانوني، يضع التشريع العراقي المنظم للهيئة قيوداً مشددة تحظر أي حيازة أو نقل أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير أو تخلص من المواد المشعة من دون ترخيص، مع عقوبات تصل في الحالات الخطيرة إلى السجن المؤبد وغرامات مالية تتجاوز 100 مليون دينار عراقي.

وفي موازاة الملاحقات القضائية، أكد الدكتور كاظم أن السلطات العراقية تعتمد على منظومة رصد متكاملة تضم بوابات كشف إشعاعي عند المعابر الحدودية، وشبكة إنذار مبكر ثابتة تغطي العراق، ووحدة متنقلة للمسح الإشعاعي والمعالجة الفورية عند رصد أي تلوث، في خطوة تتزامن مع إعلان محافظات عراقية عدة خالية من التلوث الإشعاعي.