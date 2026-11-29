تحولت رحلة حافلة ركاب في هندوراس إلى كارثة، بعدما اصطدمت بشاحنة صغيرة قبل أن تنحرف وتهوي في وادٍ، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وأعلنت إدارة الإطفاء في هندوراس أن الضحايا هم سائق الحافلة وثلاثة رجال وخمس نساء، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة للاصطدام أو ملابسات فقدان السيطرة على المركبة.

ونقلت الحافلة، التابعة لشركة «ترانسبورتي كارولينا»، ركاباً من العاصمة تيغوسيغالبا إلى بلدة «لا إسبيرانزا»، الواقعة على بعد نحو 170 كيلومتراً غرب العاصمة.

ووقع الحادث في إقليم «كوماياجوا»، على امتداد طريق سريع يتسم بانحدارات حادة ومنعطفات متعرجة، ما زاد من صعوبة التعامل مع الحادث.

ووصف أحد عمال الإنقاذ مشهد السقوط، مشيراً إلى أن عدداً من الركاب قُذفوا خارج الحافلة أثناء هويّها إلى الوادي.