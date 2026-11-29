تحولت إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو إلى ساحة لإطلاق النار، بعدما اعترض ملثمون مدججون بالأسلحة النارية سيارة يُشتبه في نقلها شحنة من سبائك الذهب، وسط حالة من الذعر بين المارة والسائقين.

ووقعت العملية صباح الجمعة، قرابة الساعة 6:30، في منطقة «لا بيرلا» بمقاطعة «كاياو» الساحلية، حيث استخدم المهاجمون عدة سيارات لمحاصرة المركبة المستهدفة من الأمام والخلف، ومنع سائقها من الفرار.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة، التي بثتها وسائل إعلام بيروفية، ما لا يقل عن خمسة مسلحين يترجلون من سياراتهم، قبل أن يحيطوا بسيارة من طراز «جيب شيروكي» ويفتحوا النار عليها في وسط الطريق.

وخلال الهجوم، استولى المسلحون على حقيبتين وأمتعة أخرى من صندوق السيارة، ثم انتقلوا بسرعة إلى مركبات كانت تنتظرهم، ولاذوا بالفرار من المكان.

ولم تقتصر تداعيات الهجوم على المركبة المستهدفة، إذ أظهرت التسجيلات سائقين آخرين وهم يحاولون الاحتماء داخل سياراتهم تفاديا للرصاص، فيما أسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات نُقل أصحابها لتلقي العلاج، وفقا للتقارير الإعلامية.

وعقب الحادث، انتشرت قوات الشرطة الوطنية في الموقع، وفرضت طوقا أمنيا، فيما بدأت جمع الأدلة ومراجعة التسجيلات لتحديد هوية المتورطين وتعقب مسار هروبهم.