في كيب تاون بجنوب أفريقيا، يعود اسم الأميرة ديانا إلى الواجهة مع طرح عقار أقامت فيه أميرة ويلز الراحلة للبيع، ليعيد تسليط الضوء على إحدى محطات زيارتها الأخيرة للبلاد، وما ارتبط بها من تفاصيل لا تزال حاضرة في المكان.

ويقع العقار، المعروف باسم «تاريستون»، في منطقة «أبر كونستانتيا» الراقية، على مساحة تبلغ فدانين، وسط إطلالة على سلسلة جبال «تيبل ماونتن». وكان العقار مملوكاً سابقاً لتشارلز سبنسر، شقيق الأميرة ديانا الأصغر.

وتعود أهمية المكان إلى مارس/آذار 1997، حين أقامت فيه ديانا خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا، التي التقت خلالها الرئيس الأسبق نيلسون مانديلا، وبحثت معه أزمة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك قبل وفاتها في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس في أغسطس/آب من العام نفسه، عن عمر ناهز 36 عاماً.

ووفقاً للشركة العقارية المسؤولة عن البيع، لا يزال الكوخ يحتفظ بأثاثه وديكوراته التي تعود إلى فترة إقامة ديانا، ما يمنحه قيمة تاريخية تتجاوز كونه جزءاً من عقار فاخر.

ويضم الكوخ غرفة معيشة وغرفة طعام ومطبخاً ومدفأة، إلى جانب غرفة نوم رئيسية بحمام خاص وأبواب زجاجية تفتح على شرفة تطل على الحديقة.

ولا تقتصر مميزات العقار على الكوخ، إذ يضم المنزل الرئيسي مساحات معيشة واسعة، ومسرحاً خاصاً يتسع لتسعة أشخاص، وغرفتي دراسة، فضلاً عن مبنى سكني إضافي.

كما تشمل مرافقه حوض سباحة وملعب تنس وصالة رياضية وغرفة بخار، إلى جانب حدائق للورود والخضراوات، ومسطح مائي يضم شلالاً وبركة للأسماك.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، انتقل العقار من ملكية تشارلز سبنسر إلى شركة فرنسية عام 2012، قبل أن تؤول ملكيته إلى عائلة فرنسية تعمل في مجال الأعمال وتهتم بجمع الفن الأفريقي.

ويمنح طرح «تاريستون» للبيع فرصة لاقتناء عقار ارتبط بإحدى المحطات الأخيرة في حياة الأميرة ديانا، ولا يزال يحتفظ بآثار إقامتها، في مكان بعيد عن القصور الملكية التي ارتبط اسمها بها.